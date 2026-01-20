Il video hot il ricatto e l’omicidio di Sergiu Tarna | Lady Bruneth risponde al vigile Salvagno davanti ai Carabinieri

In questa intervista, Lady Bruneth si confronta con il vigile Salvagno alla presenza dei Carabinieri, riguardo al video hot che coinvolge Sergiu Tarna. La vicenda, ancora sotto esame, solleva questioni sulla responsabilità e le dinamiche che hanno portato all’omicidio. Un approfondimento sulle circostanze e le dichiarazioni delle parti coinvolte per chiarire i fatti e fare luce sulla vicenda.

È Lady Bruneth la donna al centro del video hot che avrebbe spinto il vigile Salvagno a uccidere Sergiu Tarna. È stata ascoltata dai Carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it Omicidio Sergiu Tarna, parla la escort del video con il vigile Salvagno: «Io non c’entro, è stato solo un cliente»L'episodio riguardante l’omicidio di Sergiu Tarna si arricchisce di nuovi elementi, con la testimonianza della escort Lady Bruneth, coinvolta nell’indagine e citata dall’interrogatorio di Riccardo Salvagno, il vigile urbano arrestato con l’accusa di omicidio. Chi è Riccardo Salvagno, il vigile urbano arrestato per l’omicidio del 25enne Sergiu TarnaRiccardo Salvagno, 40 anni, vigile urbano di Venezia, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso Sergiu Tarna, giovane moldavo di 25 anni. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Barman ucciso, si cerca un video hot. Il vigile gli diceva: ti darò la caccia; Barman ucciso per un video hot con una trans, il vigile che gli ha sparato: Temevo che lo diffondesse; Taranto, minacciano un uomo con un video hot: in carcere una coppia; Tormenta l’amante della moglie con video hot: a processo per stalking e revenge porn. Barman ucciso per un video hot con una trans, il vigile che gli ha sparato: «Temevo che lo diffondesse» - Venezia, la pista dei frame che ritraevano il killer con una trans. «Il colpo partito per sbaglio» Arrivare a uccidere per evitare che le sue immagini in compagnia di una transessuale circolassero di ... msn.com Barista ucciso a Mira, si cerca un video hot con il vigile arrestato - Secondo le ricostruzioni Salvagno avrebbe minacciato più volte Sergiu Starna per farselo consegnare. Del filmato nei cellulari della vittima però non c'è traccia. tgcom24.mediaset.it Parla l’amico che ha ospitato Riccardo Salvagno dopo l’omicidio di Sergiu Tarna: il presunto ricatto per un "video omosessuale", le versioni contrastanti sul movente e il ruolo dello stigma verso le persone trans. - facebook.com facebook Omicidio barman, arrestato complice del vigile killer. Il teste: “Ucciso per ricatto con video gay” x.com

