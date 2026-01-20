Il trionfo a cavallo al PalabancaEventi una conferenza sull’arte equestre tra XV e XVII secolo

Il 22 gennaio alle 18, il PalabancaEventi di Piacenza ospiterà una conferenza intitolata

Giovedì 22 gennaio, alle ore 18, il PalabancaEventi di via Mazzini - dove è in corso, promossa dalla Banca di Piacenza, la mostra "Piacenza e i suoi cavalli" dedicata al genio di Francesco Mochi, autore delle sculture equestri simboli della nostra città - ospiterà in Sala Panini una conferenza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Visita guidata 'Pisa e il mondo islamico dal X al XV secolo'

Leggi anche: Visita guidata 'Pisa e il mondo islamico dal X al XV secolo'

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Piacenza e i suoi cavalli, mostra prorogata fino al 25 gennaio; Italia Polo Challenge, trionfo di Fieracavalli su G.H. Royal e Golf; Domenica 18 gennaio; Prorogata fino al 25 gennaio la mostra Piacenza e i suoi cavalli.

Il trionfo a cavallo: arte e potere nella statuaria equestre (XV e XVII secolo) - Giovedì 22 gennaio, alle 18, il PalabancaEventi di via Mazzini – dove è in corso, promossa dalla Banca di Piacenza, la mostra Piacenza e i suoi cavalli dedicata al genio di Francesco Mochi, autore d ... piacenzasera.it

Italia Polo Challenge, trionfo di Fieracavalli su G.H. Royal e Golf - ilportaledelcavallo.it/p=82167 x.com

CURIOSCACCHI: SANREMO 1930, IL TRIONFO DI ALEKHINE Il 16 gennaio 1930 inizia, nelle sale del Casinò di Sanremo, uno dei tornei più leggendarri nella storia degli scacchi del XX secolo. Protagonista assoluto è Alexander Alekhine, allora campione d facebook