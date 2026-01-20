Il terzo casello non può più attendere

Il completamento del terzo casello sull’A14 a Rimini rappresenta un passo importante per migliorare la mobilità durante eventi come il Sigep e altre fiere. Per Legacoop, questa infrastruttura significherebbe un significativo miglioramento nei collegamenti e nella qualità del viaggio. L’attesa di questa realizzazione sottolinea l’importanza di investimenti concreti per un sistema di trasporto più efficiente e sostenibile.

Quanto sarebbe ‘dolce’ la mobilità, in occasione del Sigep e di altre fiere, se ci fosse finalmente il terzo casello dell’A14 a Rimini? Tanto, tantissimo per Legacoop. "Eventi come il Sigep dimostrano concretamente quanto il nostro territorio sia competitivo e attrattivo – premette Legacoop Romagna – Ma evidenziano anche, con altrettanta chiarezza, la necessità di completare e rafforzare il sistema infrastrutturale che deve accompagnarne la crescita". "In questo quadro ribadiamo come opera prioritaria per la provincia di Rimini – dice Legacoop – la realizzazione del nuovo casello dell’A14, in corrispondenza della Fiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

