Il tasso di natalità in Cina crolla ancora

Nel 2025, la Cina ha registrato il tasso di natalità più basso di sempre, segnando un nuovo limite per la popolazione del paese. Questa tendenza, evidente sotto la guida di Xi Jinping, riflette cambiamenti demografici e sociali in atto nel contesto cinese. Analizzare i motivi e le implicazioni di questa diminuzione è importante per comprendere le sfide future per la società e l’economia cinese.

Nel 2025 la Cina di Xi Jinping ha registrato il tasso di natalità più basso della storia della Repubblica popolare cinese. Secondo i dati ufficiali pubblicati ieri dall'Ufficio nazionale di statistica cinese, l'economia di Pechino è cresciuta del 5 per cento nel 2025, mentre il numero di nascite è sceso a 5,63 ogni mille persone, un numero mai registrato dal 1949. Dieci anni dopo la fine della "politica del figlio unico" introdotta per frenare la crescita demografica del paese, il Partito comunista cinese per il quarto anno consecutivo si trova ad affrontare il problema contrario: la denatalità.

