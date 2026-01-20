Il Tar ha annullato la delibera che istituisce la Città 30

Il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato la delibera che istituisce la Città 30, decisione che prevedeva limiti di velocità a trenta kmh in diversi quartieri della città. La pronuncia rappresenta un passo importante nel dibattito sulla mobilità urbana e sulla regolamentazione del traffico locale.

Il tribunale ha accolto il ricorso di due tassisti - poi diventato uno solo - che lamentavano l’aumento dei tempi di percorrenza, con conseguente riduzione di chiamate e quindi di guadagno. “Il Tar dell’Emilia-Romagna boccia Bologna 30: una grande vittoria di Fratelli d’Italia e dei cittadini bolognesi. Vince Bologna, che si libera dalle catene di un provvedimento folle, estremista e ideologico targato Lepore, che puniva famiglie e lavoratori” scrive in una nota Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Emilia-Romagna. “Accogliamo con rammarico la decisione del Tar che rimette in discussione (dal punto di vista formale e senza entrare nel merito dell'efficacia) un provvedimento che ha salvato tante vite, ha ridotto incidenti e persone ferite e migliorato la qualità della vita nella nostra città.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il TAR ha annullato il provvedimento che istituiva la “città 30” a BolognaIl TAR ha annullato il provvedimento che aveva istituito la “città 30” a Bologna, accogliendo il ricorso dell'associazione dei tassisti.

Il Tar annulla il provvedimento del Comune di Bologna che ha istituito la Città a 30 km/hIl Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito il limite di velocità a 30 kmh nel centro urbano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Concorso annullato all'Università di Messina, il Tar boccia vincitore figlio di un docente; Il Tar Liguria ha annullato la gara di una concessione balneare a Oneglia; Incredibile a Lesina, il Tar riapre la partita: si torna a votare - FoggiaToday; Il TAR del Lazio salva i cinghiali Naso e Rosino.

Bologna, il giudici del Tar annullano il provvedimento sui 30km/h in città - AGI - Il Tar dell'Emilia-Romagna ha accolto il ricorso di due tassisti e ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Bologna ha istituito la 'Città 30'. I tassisti – spiega la sentenza del Tar ... msn.com

Il TAR ha annullato il provvedimento che istituiva la città 30 a Bologna - Il tribunale amministrativo regionale (TAR) dell’Emilia Romagna ha annullato il provvedimento con cui il comune di Bologna aveva abbassato i limiti di velocità a 30 chilometri orari su tutte le strade ... ilpost.it

"Il pluralismo si realizza con la varietà delle voci e dei diversi punti di vista, non attraverso la simmetria degli eccessi". Il Tar ha annullato una delibera dell'Agcom del 2022 e riconosce la correttezza del nostro lavoro. Guarda #ilcavalloelatorre: raiplay.it/video/2 x.com

AVVISO ALLA CITTADINANZA - Censimento TOSAP 2020 – Passi carrabili Il Comune informa che è in corso un’attività di ricostruzione della banca dati TOSAP (Tassa applicata con Delibera di Giunta n. 12 del 12/02/2020 dall’attuale minoranza) co - facebook.com facebook