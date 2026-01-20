Il TAR ha annullato il provvedimento che istituiva la città 30 a Bologna

Il TAR ha annullato il provvedimento che aveva istituito la “città 30” a Bologna, accogliendo il ricorso dell'associazione dei tassisti. La decisione riguarda l'abbassamento dei limiti di velocità nel centro urbano, suscitando diverse valutazioni sulla sicurezza e la mobilità cittadina. La vicenda evidenzia le tensioni tra esigenze di sicurezza, qualità della vita e interessi delle categorie professionali coinvolte.

Il tribunale amministrativo regionale (TAR) dell’Emilia Romagna ha annullato il provvedimento con cui il comune di Bologna aveva abbassato i limiti di velocità a 30 chilometri orari su tutte le strade cittadine, a eccezione di quelli a scorrimento veloce. L’obiettivo del comune era migliorare la sicurezza stradale. Secondo il TAR l’intervento del comune sarebbe stato sproporzionato, e avrebbe dovuto limitarsi a singole strade che hanno specifiche condizioni di traffico o altre caratteristiche tali da giustificare l’abbassamento del limite di velocità. Quello del TAR è un giudizio di primo grado. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Bologna, il Tar annulla il provvedimento del Comune di Bologna che ha istituito la Città 30Il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito il limite di velocità di 30 kmh nel centro cittadino.

Il Tar annulla il provvedimento del Comune di Bologna che ha istituito la Città a 30 km/hIl Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito il limite di velocità a 30 kmh nel centro urbano.

Il Tar dell'Emilia-Romagna ha accolto il ricorso dei tassisti e annullato il provvedimento 'Città 30' del Comune di Bologna, compreso il Piano particolareggiato del traffico urbano e le ordinanze sui limiti di 30 km/h. @ultimora_pol x.com

