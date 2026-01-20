Il Tar dell'Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito la zona

Il Tar dell'Emilia-Romagna ha accolto il ricorso presentato dai tassisti, sostenuti anche da Fratelli d'Italia, e ha annullato il provvedimento con cui il comune di Bologna ha istituito due anni fa la " Città 30 ". In particolare, viene annullato il Piano particolareggiato del traffico urbano e le ordinanze istitutive delle zone in cui il limite di velocità è stato portato a 30 chilometri orari, fermi restando gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione intenderà adottare. Il Tar ha disposto che il limite alla velocità debba essere stabilito strada per strada e non generalizzato, mentre il provvedimento Bologna "Città 30", simbolo della giunta guidata dal sindaco del Pd Matteo Lepore, si basava sul principio per cui in tutte le vie è stato imposto il limite di 30 chilometri all'ora a eccezione di quelle ad alto scorrimento, dove il limite era rimasto di 50. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il Tar dell'Emilia Romagna annulla il provvedimento di Bologna "Città 30"

Il Tar dell’Emilia Romagna annulla “Bologna città 30”Il Tar dell’Emilia Romagna ha annullato la delibera “Bologna città 30”, accogliendo il ricorso dei tassisti contro il limite di velocità imposto dal sindaco Lepore.

Tar annulla il provvedimento di Bologna ‘Città 30’Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna ha deciso di annullare il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito la ‘Città 30’.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Casa, il Tar boccia Confedilizia. E torna lo sportello per i Bnb; Processo amministrativo: il ricorso elettorale non può avere natura esplorativa; Locazioni brevi, il Consiglio di Stato boccia le norme restrittive del Comune di Bologna; Il buco nero della zona rossa.

Il Tar dell'Emilia Romagna annulla il provvedimento di Bologna Città 30 - Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso dei tassisti, sostenuti anche da Fratelli d'Italia, contro i limiti di velocità. Il sindaco Lepore: Il provvedimento andrà avanti. L'obiettivo è salv ... ilfoglio.it

Bologna Città 30: il TAR annulla la misura. Stop al limite dei 30 km/h? - I l cuore della sentenza riguarda il principio su cui si fonda la Città 30: l’inversione del criterio previsto dal Codice della Strada, con il limite di 30 km/h imposto come regola generale e quello ... moto.it

È stato il primo capoluogo di provincia italiano ad adottare il modello “Città 30“. Ma adesso il Tar dell’Emilia-Romagna ha accolto il ricorso dei tassisti e ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Bologna ha istituito il limite di velocità a 30 chilometri or - facebook.com facebook

Le previsioni #meteo di oggi in #EmiliaRomagna: molto nuvoloso con piogge deboli sul settore centro-orientale, a carattere nevoso intorno ai 600/800 m. Dalla sera esaurimento dei fenomeni 5°C in pianura, 9/11°C sulla costa Maggiori info arpae.it/it/te x.com