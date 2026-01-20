Il Tar annulla la Zona 30 a Bologna perché i giudici hanno cancellato il limite di velocità e cosa cambia

Il Tar di Bologna ha annullato la Zona 30, rimuovendo il limite di velocità precedentemente stabilito. La decisione è arrivata dopo il ricorso di alcuni tassisti, sostenuti da Fratelli d’Italia, contro la delibera del Comune. Questa sentenza potrebbe influenzare le future regolamentazioni sulla circolazione urbana nella città.

Accolto il ricorso di alcuni tassisti, sostenuti da Fratelli d'Italia, contro la decisione del Comune bolognese. Il Tar dell'Emilia-Romagna ha annullato l'atto che aveva istituito la "Città 30", cioè il limite di 30 chilometri orari in quasi tutto il centro, perché non rispettava le norme in vigore oggi. Esulta Matteo Salvini, ma il sindaco Lepore: "Città 30 va avanti".🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Tar annulla il limite dei 30 km/h sulle strade comunali di BolognaIl Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento “Città 30” adottato due anni fa dal Comune di Bologna, che prevedeva un limite di velocità di 30 kmh su quasi tutte le strade cittadine.

Bologna e il limite a 30 km all’ora, il Tar accoglie ricorso e annulla provvedimentoIl Tar dell'Emilia Romagna ha accolto il ricorso di due tassisti e ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che stabiliva un limite di 30 kmh nel centro città.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Elezioni comunali di Lesina, il TAR annulla il voto: si torna alle urne; Il Tar annulla il voto al comune di Lesina: il sindaco era stato eletto per due soli voti di scarto; Il Tar annulla il voto al comune di Lesina: il sindaco eletto per due soli voti di scarto. Si torna alle urne in alcune sezioni; Sindaco per due voti, il Tar annulla le elezioni a Lesina: la sfidante sconfitta vince il ricorso.

Bologna Città 30: il TAR annulla la misura. Stop al limite dei 30 km/h?I l cuore della sentenza riguarda il principio su cui si fonda la Città 30: l’inversione del criterio previsto dal Codice della Strada, con il limite di 30 km/h imposto come regola generale e quello ... msn.com

Zone 30, il Tar boccia Bologna: cosa cambia dopo la sentenzaSecondo il Tribunale amministrativo, il Comune non ha rispettato le norme sui limiti di velocità su strade urbane ... quattroruote.it

Il Nord della Sicilia fino a Palermo diventa zona di allerta gialla così come parte del centro e le zone sud orientali - facebook.com facebook