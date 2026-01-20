Il Tar annulla il provvedimento di Bologna ‘Città 30’

Il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che, dal luglio 2023, aveva istituito la limitazione a 30 kmh su tutte le strade urbane, ad eccezione di alcune arterie principali. La decisione è arrivata in seguito al ricorso presentato dai tassisti, che hanno contestato la misura. La sentenza ripristina la precedente regolamentazione della viabilità cittadina, mantenendo le norme vigenti prima dell’adozione del progetto ‘Città 30’.

Accogliendo il ricorso dei tassisti contro i nuovi limiti di velocità, il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Bologna dal primo luglio 2023 aveva istituito la ‘ Città 30 ‘, portando tutte le strade urbane al limite massimo di 30 chilometri orari, fatta eccezione per quelle ad alto scorrimento (come i viali e le radiali). Dopo un periodo-test di sei mesi, le sanzioni erano scattate dal 16 gennaio 2024. Il ricorso dei tassisti è stato sostenuto da Fratelli d’Italia. Il ricorso dei tassisti (solo due hanno poi proseguito la battaglia legale) è stato sostenuto da Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

