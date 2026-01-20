Il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento “Città 30” adottato due anni fa dal Comune di Bologna, che prevedeva un limite di velocità di 30 kmh su quasi tutte le strade cittadine. Questa decisione modifica le restrizioni sulla circolazione urbana e potrebbe influire sulla gestione del traffico e sulla sicurezza stradale nella città.

Il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento “Città 30” con cui il Comune di Bologna, due anni fa, ha istituito il limite di velocità a 30 kmh sulla quasi totalità delle strade cittadine. Dopo un travagliato iter giudiziario, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato contro la misura da due tassisti, Andrea Cappelli e Massimo Sarti. La sentenza è stata pronunciata nella giornata di oggi, martedì 20 gennaio 2026. Secondo il Tar, il limite di velocità deve essere disposto strada per strada e non può essere generalizzato. Con ogni probabilità il Comune felsineo la impugnerà la decisione davanti al Consiglio di Stato. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il Tar annulla il limite dei 30 km/h sulle strade comunali di Bologna

Bologna, stop al limite dei 30 km/h: il Tar smonta il progetto di LeporeIl Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva introdotto il limite di velocità di 30 kmh in tutta la città, previsto a partire dal 1° luglio 2023.

Il Tar annulla il provvedimento del Comune di Bologna che ha istituito la Città a 30 km/hIl Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito il limite di velocità a 30 kmh nel centro urbano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Elezioni comunali di Lesina, il TAR annulla il voto: si torna alle urne; Il Tar annulla il voto al comune di Lesina: il sindaco eletto per due soli voti di scarto. Si torna alle urne in alcune sezioni; Il Tar annulla il voto al comune di Lesina: il sindaco era stato eletto per due soli voti di scarto; Fincantieri, il Tar annulla il no del sindaco Fasan ai lavori notturni a Panzano.

Il Tar annulla il limite dei 30 km/h sulle strade comunali di Bologna - Città 30 è in vigore a Bologna dal 16 gennaio 2024 dopo una fase sperimentale. Il provvedimento stabilisce che per tutte le strade del territorio comunale vale il limite dei 30 km/h, ad eccezione di ... tpi.it

Bologna città 30, il Tar accoglie il ricorso di Fratelli d’Italia e annulla il piano del sindaco Lepore - I giudici del Tar hanno scritto che non si possono imporre i 30 chilometri orari in modo generalizzato per tutta la città. La legge è chiara: i limiti sotto i 50 chilometri orari vanno motivati strad ... dire.it

Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso di alcuni tassisti sostenuti anche da Fratelli d'Italia. Annullato il provvedimento simbolo della giunta Lepore: «Le ordinanze non chiariscono quali sono i motivi per introdurre il nuovo limite di velocità» - facebook.com facebook

Il Tar dell'Emilia-Romagna annulla il provvedimento con cui il Comune di Bologna ha istituito la 'Città 30': accolto il ricorso di alcuni tassisti, sostenuti da Fratelli d'Italia, contro i nuovi limiti di velocità introdotti dall'amministrazione Lepore @ultimoranet x.com