Il superyacht di Valentino, costruito nel 1988, rappresenta un esempio di eleganza e stile senza tempo nel Mediterraneo. Questo panfilo, appartenuto al celebre stilista italiano, conserva il fascino della sua epoca e continua ad attirare l’interesse di appassionati e esperti. La sua storia e i misteri che lo avvolgono contribuiscono a rendere questo yacht un simbolo di raffinatezza e di eleganza classica.

Valentino Garavani, scomparso il 19 gennaio 2026 a 93 anni, non è stato nè sarà l'unico protagonista della moda a essersi goduto un superyacht. Ma sicuramente il suo T. M. Blue One (le iniziali sono in omaggio ai genitori Teresa e Mario) resta un pezzo unico, come le sue creazioni. Iconico perchè anche se per lunghezza (48 metri dopo il refit del 2014 effettuato dal cantiere viareggino Lubesn) non fa parte della top 1000 della superyacht list, a quasi 40 anni dal varo resta una delle barche più ammirate del Mediterraneo - con una spiccata preferenza per l'Argentario dove era di casa - e facilmente distinguibili per uno stile fuori dal tempo che i "giganti" di adesso generalmente non possiedono. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il superyacht di Valentino, storia e misteri

