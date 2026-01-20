Il sottopasso di via Canestrini e gli 80mila euro della discordia

Il sottopasso di via Canestrini, recentemente riqualificato dall’artista Esther Stocker, è al centro di una discussione pubblica riguardante una cifra di 80.000 euro. La somma, oggetto di confronto tra maggioranza e parte dell’opposizione, solleva questioni sulla gestione e sui costi delle opere di riqualificazione urbana, già segnalate da un primo atto vandalico.

Ottantamila euro: è la cifra al centro del dibattito tra maggioranza e una parte dell’opposizione sul tema del sottopasso di via Canestrini, riqualificato dall’artista Esther Stocker e già al centro di un primo atto vandalico.Una cifra che il consigliere comunale Daniele Demattè (FdI) ha.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Con le linee in bianco e nero di Esther Stocker il sottopasso diventa un’opera d’arte pubblica; Sottopasso di via Morello interdetto al transito fino al 16 gennaio; Linee bianche e nere irregolari: il sottopasso del centro diventa psichedelico. L'opera è costata 80mila euro; Da mercoledì 14 gennaio chiude il passaggio pedonale sotto il ponte di via San Bernardino.

