Il Sole entra in Acquario | cosa cambia davvero da oggi non solo in amore
Il 20 gennaio il Sole passa dal Capricorno all’Acquario, segnando un cambiamento nel clima astrale. Questo transito influenza non solo gli aspetti sentimentali, ma anche le energie quotidiane e le dinamiche sociali. Con l’ingresso dell’astro in Acquario, si apre un periodo di maggiore attenzione verso innovazione, idee e relazioni collettive, offrendo spunti di riflessione su come affrontare le sfide di questo nuovo ciclo.
Il 20 gennaio segna un passaggio chiave nel calendario astrologico: il Sole lascia il Capricorno ed entra in Acquario. E se il Capricorno è stato il tempo della struttura, degli obiettivi e della disciplina, l’Acquario apre una stagione completamente diversa: aria nuova, idee radicali, bisogno di libertà e una voglia improvvisa di fare le cose “a modo tuo”. Non è un cambio che riguarda solo l’amore o le relazioni. L’energia dell’Acquario tocca soprattutto mente, progetti, lavoro, amicizie, tecnologia, comunità. E spesso porta con sé una domanda semplice ma potentissima: “Questa vita che sto vivendo mi assomiglia davvero?” Il periodo del Capricorno spinge a costruire: responsabilità, scelte concrete, piani, scadenze. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Femminicidio, cosa cambia davvero: il nuovo reato autonomo entra nel Codice penale
L’Europa rinuncia allo stop ai motori termici nel 2035: riduzioni solo al 90%. Cosa cambia davvero per gli automobilistiLa Commissione europea sta per annunciare un cambiamento nella strategia contro le emissioni dei veicoli: invece di eliminare completamente i motori termici entro il 2035, prevederà riduzioni delle emissioni fino al 90%.
Argomenti discussi: Il Sole entra in Acquario: il 20 gennaio si apre l'Aquarius season; Luna nuova 18 gennaio 2026 ?? oroscopo oggi, transiti e previsioni segni zodiacali; L’oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026: Gemelli e Acquario creativi e ispirati; L'oroscopo della stagione dell'Aquario 2026: significato e previsioni segno per segno.
ABBANDONATA ! MAMMAGIULIA RIMANE SOLA, FIGLIACHIARA E FIGLIODIEGO VANNO AD ABITARE CON PAPAANTONIO!
"Dentro un raggio di sole che entra dalla finestra, talvolta vediamo la vita nell'aria... ... e la chiamiamo polvere." Stefano Benni #SaltaTempo a #SalaLettura @SalaLettura #Buongiorno Salvador Dalì x.com
Buongiorno Buon lunedì L'amicizia è un raggio di sole che entra nel cuore e ti fa vivere, Non facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.