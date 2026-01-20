Il Sole entra in Acquario | cosa cambia davvero da oggi non solo in amore

Il 20 gennaio il Sole passa dal Capricorno all’Acquario, segnando un cambiamento nel clima astrale. Questo transito influenza non solo gli aspetti sentimentali, ma anche le energie quotidiane e le dinamiche sociali. Con l’ingresso dell’astro in Acquario, si apre un periodo di maggiore attenzione verso innovazione, idee e relazioni collettive, offrendo spunti di riflessione su come affrontare le sfide di questo nuovo ciclo.

Il 20 gennaio segna un passaggio chiave nel calendario astrologico: il Sole lascia il Capricorno ed entra in Acquario. E se il Capricorno è stato il tempo della struttura, degli obiettivi e della disciplina, l’Acquario apre una stagione completamente diversa: aria nuova, idee radicali, bisogno di libertà e una voglia improvvisa di fare le cose “a modo tuo”. Non è un cambio che riguarda solo l’amore o le relazioni. L’energia dell’Acquario tocca soprattutto mente, progetti, lavoro, amicizie, tecnologia, comunità. E spesso porta con sé una domanda semplice ma potentissima: “Questa vita che sto vivendo mi assomiglia davvero?” Il periodo del Capricorno spinge a costruire: responsabilità, scelte concrete, piani, scadenze. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti discussi: Il Sole entra in Acquario: il 20 gennaio si apre l'Aquarius season; Luna nuova 18 gennaio 2026 ?? oroscopo oggi, transiti e previsioni segni zodiacali; L’oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026: Gemelli e Acquario creativi e ispirati; L'oroscopo della stagione dell'Aquario 2026: significato e previsioni segno per segno.

