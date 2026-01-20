Il sogno Audi inizia con la R26 l' auto dell' esordio in F1 Binotto | Mondiale entro il 2030

Audi ha presentato a Berlino la sua prima monoposto di Formula 1, la R26, segnando l’inizio del suo progetto nel massimo campionato motoristico. Il responsabile del progetto, Mattia Binotto, ha sottolineato l’importanza di pazienza, competenze e una mentalità di miglioramento continuo per raggiungere l’obiettivo di un mondiale entro il 2030. Un passo importante per il marchio tedesco nel mondo delle competizioni automobilistiche.

Audi inizia la sua storia in Formula 1 con la sicurezza di chi davanti a sé ha obiettivi precisi. Uno, il più grande, è alla base di un sogno che comincia a Berlino, nella notte della presentazione della nuova R26, la primogenita del monumentale impegno della casa tedesca in F1: entrare nella massima serie da team costruttore, portando subito in pista i propri motori, e arrivare a lottare per il campionato del mondo entro la fine del decennio. Niente sogni impossibili, ma un piano strutturato: il percorso inizia nel 2026 in pista come “Challenger”, fase in cui verranno stabiliti i processi e la squadra lotterà per conquistare punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il sogno Audi inizia con la R26, l'auto dell'esordio in F1. Binotto: "Mondiale entro il 2030" Leggi anche: F1, Binotto punta in alto con l’Audi: messaggio perentorio a tutto il paddock Audi accende la F1 2026: prime immagini “reali” della R26 dopo il caos dei fakeAudi svela le prime immagini ufficiali della R26, la sua vettura di Formula 1 per il 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Accesa la monoposto Audi F1: inizia la nuova era dei quattro anelliDopo aver svelato il nome del team, il percorso di Audi verso il debutto nel Campionato Mondiale di Formula 1 FIA 2026 ha raggiunto una tappa decisiva. Il 19 dicembre 2025, nella sede della squadra a ... msn.com Buon Natale a tutti con questa Combo assoluta da sogno! Audi R8 V10 con le molle regolabili in altezza KW e BBS CI-R Unlimited whitegold - e il risultato Altro mondo!!! . . . #KW #KWSuspension #BBSWheels #BBSCI_R #UnlimitedSeries #AudiR8 #R - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.