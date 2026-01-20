Il sindaco chiude le scuole per il forte vento

Il sindaco di Bellona, Giovanni Sarcinella, ha deciso di chiudere le scuole di tutto il territorio comunale per la giornata di domani, 21 gennaio, a causa delle condizioni meteorologiche avverse e del forte vento atteso. La misura mira a garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, in attesa di condizioni più favorevoli.

Il sindaco di Bellona, Giovanni Sarcinella, ha disposto la chiusura delle scuole sull'intero territorio comunale per la giornata di domani (21 gennaio).“Considerato il perdurare delle avverse condizioni meteorologiche, con previste forti raffiche di vento anche per la giornata di domani, si.🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Manca l'acqua: il sindaco chiude le scuole

Maltempo in Campania, scuole verso la chiusura per il forte vento: ecco doveA causa delle previsioni di forte vento legate al maltempo in Campania, diversi Comuni stanno considerando misure di sicurezza, tra cui la sospensione delle lezioni scolastiche.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Maltempo a Catania, il sindaco Trantino chiude le scuole: c’è l’ordinanza; A Cagliari il sindaco Zedda con un’ordinanza chiude le scuole domani e martedì; Allerta meteo arancione a Palermo, il sindaco Lagalla chiude scuole, parchi e cimiteri; Allerta meteo, a San Vito il sindaco Siddi chiude le scuole.

Sindaco di Cagliari, 'scuole e uffici pubblici chiusi anche domani' - Allerta meteo rossa prorogata per tutta la giornata di domani e a Cagliari, per il terzo giorno consecutivo, saranno chiusi gli asili, le scuole e l'Università, ma anche gli uffici pubblici, i cimiter ... ansa.it

Maltempo, il sindaco Cassì: Riapriremo le scuole, si entra un'ora dopo - Le previsioni meteo indicano un progressivo miglioramento delle condizioni climatiche con conseguente ritorno alla normalità a partire da domani: lo dice il sindaco Peppe Cassì. Tuttavia - aggiunge ... lasicilia.it

2 minutes ago! Europe closes all airports! Spain fights for the lives of 55,000 people!

A Catania peggioramento delle condizioni meteo, il messaggio del sindaco alla cittadinanza: "Restate a casa" https://qds.it/maltempo-catania-sindaco-trantino-chiude-scuole-universita-21-gennaio/ #Catania #maltempo - facebook.com facebook

Tortolì, emergenza maltempo: il sindaco chiude il piazzale Scogli Rossi x.com