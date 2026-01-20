Il silenzio della morte è calato su Teheran Una lettera  

Il silenzio della morte si è diffuso su Teheran. In un contesto segnato dal controllo e dalla repressione, proponiamo la traduzione di una lettera ricevuta dalla capitale iraniana, offrendo uno sguardo diretto sulla realtà quotidiana di chi vive in Iran in questi momenti.

Nel silenzio che per volere del regime negli ultimi giorni è calato sull’Iran, traduciamo una lettera che abbiamo ricevuto da Teheran. Non sono mai stato un grande scrittore, ma vista la situazione attuale credo che questo sia l’unico modo per sfogarmi. Vivo in Iran da più di vent’anni e ho sempre cercato – nei limiti delle mie possibilità – di fare la mia parte nella lotta per un Iran libero. Un Iran libero dalla dittatura. Libero dall’avidità degli anziani. Libero dal dominio dell’estremismo religioso. Un Iran unito, dove tutti i cittadini siano liberi e parte di una sola nazione, come lo sono sempre stati, al di là della religione o della regione di provenienza – un popolo che decide il proprio futuro senza interferenze o invasioni straniere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

