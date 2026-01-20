Un sentiero lungo la costa di Pesaro si è improvvisamente sommerso a causa dell’alta marea, lasciando una persona intrappolata. Dopo una notte difficile, il soccorso è intervenuto all’alba con un elicottero, salvando l’uomo in condizioni di ipotermia. L’evento evidenzia i rischi legati alle condizioni metereologiche imprevedibili e la prontezza dei soccorsi locali.

Pesaro, 20 gennaio 2026 – Intrappolato tra le onde e la scogliera: notte d’inferno sul San Bartolo, salvato all’alba dall’elicottero. È quanto accaduto la notte tra domenica e lunedì a un 50enne originario di Riccione. L’uomo è rimasto bloccato per un’intera notte su un sentiero basso del monte San Bartolo, con il mare che continuava a salire e la via di fuga che si chiudeva alle spalle. Una trappola naturale di pietrisco, onde che si infrangevano sugli scogli e pioggia battente. Come è stata ritrovata la Basilica di Vitruvio? Cos’è e perché è di “importanza mondiale” I soccorsi chiamati all’alba: era in stato di ipotermia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sentiero scompare e resta intrappolato dall’alta marea: trovato in ipotermia dopo una notte d'inferno

