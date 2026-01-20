Una famiglia di turisti svizzeri, composta da tre persone tra cui una bambina di quattro anni, è stata soccorsa durante una bufera di neve sull’Etna. La famiglia si trovava nei pressi dei Crateri Silvestri, mentre si dirigeva verso un albergo. L’intervento tempestivo delle squadre di soccorso ha permesso di mettere in salvo i visitatori, garantendo la loro sicurezza in condizioni meteorologiche avverse.

AGI - Soccorsa una famiglia di turisti svizzeri (composta da tre persone, tra cui una bambina di 4 anni) sorpresa da una violenta bufera di neve sull'Etna mentre, nei pressi dei Crateri Silvestri, si stavano recando presso una struttura alberghiera. A intervenire, ieri sera, i militari della Stazione del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Nicolosi. L'allarme è stato dato, alle 19.30 circa, dal titolare della struttura ricettiva contattato dai propri clienti per segnalare che la propria auto era rimasta bloccata sulla strada a causa della neve. Gli specialisti del soccorso alpino delle Fiamme Gialle - a bordo di fuoristrada in dotazione - hanno seguito il percorso in direzione del Rifiugio Sapienza. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il salvataggio di una famiglia svizzera durante una bufera di neve

Bufera di neve sull’Etna, famiglia di turisti svizzeri salvata dopo ore in auto. Tra loro una bambina di 4 anniUna famiglia di turisti svizzeri, tra cui una bambina di 4 anni, è stata salvata dopo ore di blocco causato da una violenta bufera di neve sull’Etna.

Leggi anche: Roma, crolla una parte della Torre dei Conti, in centro. Nuovo cedimento durante il salvataggio di un operaio sotto le macerie

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Polizia provinciale, salvataggio di un capriolo ferito. Animale soccorso e affidato al centro Pettirosso; Cagnolina e due cuccioli intrappolati in una tubatura: il salvataggio tra gli applausi; Violenta tempesta sulla Sicilia, salvati 200 naufraghi: lotta contro il tempo per toccare terra; Banca Progetto, accordo banche-Amco: per il salvataggio un fondo di apporto con i grandi istituti e la società del Tesoro.

Segugio cade in un dirupo durante una battuta di caccia, salvato - Salvataggio animale, intervento del Distaccamento di Grottaminarda. Nel corso della giornata odierna, lunedì 19 gennaio, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto nel territorio del co ... msn.com

Il salvataggio di Stato dell’ex Ilva è costato 3,6 miliardi - Dal 2012, scrive il Sole 24 Ore, il salvataggio di Acciaierie d’Italia è stato una costanza della politica italiana. Al voto finale della Camera l’ultimo decreto con un prestito da 149 milioni ... msn.com

Quello che era iniziato come il salvataggio di una sola gatta randagia si è trasformato in una famiglia numerosa nel giro di poche ore. Un utente di Reddit ha condiviso la tenera sorpresa che ha avuto due giorni dopo aver salvato dalla strada una felina bianca - facebook.com facebook

In bilico sul dirupo, arriva il salvataggio all’improvviso: in macchina anche due bambini x.com