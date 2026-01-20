Il salvataggio di Stato dell’ex Ilva è costato 3,6 miliardi

Il salvataggio dello stabilimento ex Ilva ha comportato un investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro negli ultimi tredici anni. Questa cifra riflette gli interventi dei governi italiani per garantire la continuità produttiva e il mantenimento dei posti di lavoro in un settore strategico per l’economia nazionale. La gestione di questa crisi ha rappresentato una sfida complessa, con implicazioni sia economiche sia industriali per il paese.

3,6 miliardi di euro. È il conto sostenuto dai governi italiani in tredici anni per mantenere in vita l'ex Ilva. A ricostruire nel dettaglio la sequenza degli interventi è Il Sole 24 Ore in un articolo di Carmine Fotina, che ricorda come dal 2012 – anno in cui l'era della famiglia Riva si è chiusa con il primo sequestro dello stabilimento di Taranto per gravi violazioni ambientali – e includendo anche l'ultimo decreto oggi al voto definitivo della Camera, il salvataggio di Acciaierie d'Italia, avamposto occupazionale con quasi 10 mila addetti, sia stato una costante della politica italiana. Senza distinguo di governi.

