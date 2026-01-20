Il ruolo di Capitale della Cultura | La città è comunque in un percorso

Oggi, Sarzana attende con attenzione la comunicazione ufficiale del Ministero della Cultura, che annuncerà se la città sarà inserita tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della cultura 2028. La candidatura rappresenta un passo importante nel percorso di valorizzazione e riconoscimento del patrimonio locale, confermando l’impegno della comunità nel promuovere la propria identità e le proprie eccellenze.

Dita incrociate. il grande giorno è arrivato. È infatti attesa per oggi la comunicazione con cui il Ministero della Cultura renderà noto se Sarzana entrerà o meno a far parte della rosa delle dieci finaliste candidate a Capitale italiana della cultura per il 2028. E sempre oggi si saprà se il percorso intrapreso dall’amministrazione Ponzanelli a partire dal 2021 e fatto di investimenti in opere, ma soprattutto in cultura, ha dato i frutti sperati consentendo a Sarzana di passare allo step successivo, l’audizione pubblica di fine marzo da cui uscirà la vincitrice, o se il sogno di una città piccola che non ha avuto paura di pensare in grande, verrà bruscamente interrotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

