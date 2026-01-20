il ritorno della coppa italia in pista per la semifinale

Stasera alle 20:45 al PalaBarsacchi si disputa la semifinale di Coppa Italia tra Cgc Viareggio e Grosseto. Questa è la terza sfida stagionale tra le due squadre, entrambe vincenti in campionato. La partita, a eliminazione diretta, determinerà quale team accederà alle final four della competizione nazionale. Un appuntamento importante che mette in palio un prestigioso traguardo nel percorso stagionale.

Cgc Viareggio-Grosseto atto terzo. No, non è il titolo di un nuovo film in uscita nelle sale cinematografiche, ma il terzo faccia a faccia stagionale tra due squadre che si giocheranno l’accesso alle final four di Coppa Italia, partita secca stasera alle 20,45 al PalaBarsacchi, dopo che in campionato si sono divise la posta con un successo ciascuno. Successo bianconero striminzito per 3-2 alla prima giornata di campionato, successo largo maremmano per 8-3 giusto 10 giorni fa per il ritorno. Partita quindi sulla carta più equilibrata di quello che si possa pensare, a ragion del fatto che il Grosseto è stata finora l’unica squadra ad ottenere lo scalpo bianconero, anche se il Cgc, vuoi leggendo la classifica e vuoi per il fattore casa, parte con i favori del pronostico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

