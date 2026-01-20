Il pubblico di Amici dovrebbe ringraziare Brunori Sas invece di criticarlo sui social

Dario Brunori è stato giudice dell'ultimo pomeridiano di Amici, contribuendo con competenza e attenzione al percorso dei giovani talenti. Tuttavia, alcuni fan hanno espresso critiche che sembrano distogliere l'attenzione dall’obiettivo principale del programma: favorire il miglioramento dei cantanti. Sarebbe più costruttivo apprezzare il ruolo di Brunori Sas, riconoscendo il valore delle sue valutazioni e il contributo al percorso formativo dei partecipanti.

Oltre a tanti elogi c'è stata anche qualche critica incomprensibile da parte dei fan che a volte perdono di vista che l'obiettivo della trasmissione è far migliorare i cantanti.

