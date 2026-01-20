Gru Space si propone di rivoluzionare il settore dei viaggi spaziali, combinando tecnologie avanzate di supporto vitale e programmi di addestramento per futuri turisti. La Luna sta per accogliere i primi passeggeri civili, offrendo un’esperienza unica di osservare la Terra dal vuoto cosmico. Questo progetto apre nuove possibilità di esplorazione e di avvicinamento allo spazio, rendendo realtà un’idea un tempo considerata futuristica.

L ’idea di guardare la Terra dal balcone di una camera d’albergo, immersi nel silenzio assoluto del vuoto cosmico, sembra non essere più soltanto il sogno di un autore di fantascienza. Il settore dei viaggi spaziali sta vivendo una spinta senza precedenti e un annuncio appena lanciato da una startup pionieristica, Gru Space, segna un punto di non ritorno: l’apertura delle prenotazioni per il primo hotel situato sulla superficie lunare, la cui inaugurazione è ufficialmente prevista per il 2032. Una iniziativa che intende trasformare il satellite naturale in una vera e propria meta per il turismo di lusso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il progetto ambizioso della startup Gru Space ridefinisce i confini del possibile. Tra tecnologie di supporto vitale all'avanguardia e addestramenti per futuri turisti cosmici, la Luna si prepara ad accogliere i suoi primi ospiti civili

Leggi anche: Corno alle Scale si prepara ad accogliere i turisti, tra piste aperte e nuovi impianti

Arezzo si prepara ad accogliere la BefanaArezzo si appresta ad ospitare l’arrivo della Befana, prevista per il pomeriggio del 2 gennaio 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

La Casermetta, l’ex caserma dei Vigili del Fuoco, rinasce come polo socio-educativo per la città. Raccolta fondi aperta fino a fine febbraio: tutti i cittadini possono contribuire a realizzare il progetto; Milano-Cortina, Winter Games Express: il treno di cioccolato da record per le Olimpiadi; Control Resonant sarà il progetto più ambizioso di Remedy Entertainment; Lush Life di Lou Donaldson: un ambizioso progetto orchestrale (Blue Note, 1967/1980).

Ex Marconi, il restyling accelera. Il progetto: Nello studentato oltre 500 posti - Finita la demolizione, via ai lavori per alloggi universitari, negozi e un centro sull’Intelligenza artificiale ... ilsecoloxix.it

Brescianini: La Fiorentina mi ha presentato un progetto ambizioso. Per la traversa non ho dormito - Al Viola Park oggi è stato presentato anche il nuovo centrocampista della Fiorentina Marco Brescianini, che contro il Milan ha colpito una traversa, all'esordio: Non ci ho dormito ... firenzeviola.it

. Riunione operativa tra il Comune di Andora, Anci Liguria, Daxa srl e l’Università di Genova per definire i dettagli di un progetto ambizioso. Presso l’Orto del Muto e il Parco Archeologico, infatti, la tecnologia incontrerà la - facebook.com facebook