Il principe cerca moglie: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, martedì 20 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il principe cerca moglie (Coming to America), film commedia del 1988 diretto da John Landis, con Eddie Murphy, Arsenio Hall e James Earl Jones. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il principe di Zamunda, Akeem, dopo aver compiuto i 21 anni di età, deve sposarsi e i genitori, i sovrani Joffy Joffer e Aoleon, gli hanno organizzato il fastoso matrimonio con Imani Izzi a cui partecipa tutto il regno (il servitore dei sovrani, Oha, canterà la “marcia nuziale” a cappella). 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il principe cerca moglie: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi anche: Il principe di Roma: tutto quello che c’è da sapere sul film

Harry Potter e il principe mezzosangue: tutto quello che c’è da sapere sul filmHarry Potter e il principe mezzosangue, film del 2009 diretto da David Yates, è tratto dall’omonimo romanzo di J.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: STASERA SU MEDIASET; I film in onda in TV stasera, martedì 20 gennaio 2026: Sabrina Ferilli in versione conturbante per un maestro; Stasera in TV: i film da non perdere di martedì 20 gennaio 2026; Song Sung Blue – Una melodia d’amore: recensione del film con Hugh Jackman e Kate Hudson.

Il principe cerca moglie: trama, location e come finisce il cult con Eddie Murphy - Il principe cerca moglie: scopri come finisce, la trama e tutte le location dov'è stato girato il film con Eddie Murphy ... tag24.it

Il principe cerca moglie, film su Italia1: trama, attori e cast - Questa sera, lunedì 19 gennaio 2026, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Il principe cerca moglie. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo. Il principe ... msn.com

Il Principe Cerca Moglie: 11 attori morti \ Chi è ancora vivo dopo 37 anni

Un sacco di “Il principe cerca moglie”, oggi in prima serata su #Italia1 - facebook.com facebook