Il sindaco Monica ha annunciato l’avvio immediato delle verifiche in relazione alla sospensione del collaboratore scolastico indagato per abusi su studentesse presso la scuola media di Castelnovo Sotto. La decisione riflette l’attenzione dell’amministrazione nel garantire un ambiente sicuro e trasparente, rispondendo prontamente alle segnalazioni e alle indagini in corso.

Era nell’aria già da subito il provvedimento di sospensione del collaboratore scolastico indagato per atti sessuali nei confronti di otto giovanissime studentesse che frequentano la scuola media di Castelnovo Sotto. "Già da subito – conferma il sindaco Francesco Monica (nella foto) – eravamo stati messi al corrente della vicenda, pur se si tratta di una questione di competenza diretta dell’Istituto comprensivo. Non siamo intervenuti in modo diretto in quanto avevamo già avuto rassicurazioni sul fatto che era già stata avviata una procedura interna alla scuola, mettendo al corrente della vicenda anche i carabinieri e la competente autorità giudiziaria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il primo cittadino Monica: "Subito avviate verifiche"

Leggi anche: Caso Signorini, Endemol rompe il silenzio: “Avviate verifiche interne sul Grande Fratello”

Leggi anche: Caso Signorini Endemol Shine Italy rompe il silenzio con un comunicato: "Avviate verifiche interne"

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Castro (FdI) “Il sindaco dovrebbe pensare alle strade dissestate di Calenzano, non alle questioni internazionali” - “Mentre Il primo cittadino discute dei confini tra Nato e Russia, qui a Calenzano rischiamo di perdere di vista i confini tra una strada ... piananotizie.it