Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni giorno a partire dalle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo di benzina, diesel e GPL nelle principali regioni italiane. Un servizio utile per chi desidera conoscere in tempo reale le variazioni dei costi dei carburanti, facilitando così decisioni consapevoli e informate. Restate con noi per consultare le tariffe più recenti e pianificare al meglio i vostri spostamenti.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 20 gennaio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi Leggi anche: Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi Leggi anche: Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Il Prezzo del Diesel AUMENTERÀ! #italia #automobile #diesel IL PREZZO DEI CARBURANTI NEI DISTRIBUTORI CONAD, DI VIA SCANSANESE E VIA BULGARIA, E' TRA I PIU' BASSI DELLA TOSCANA Con la benzina a 1,508 euro e il gasolio a 1,548 euro, i distributori Conad di Grosseto, per la gioia degli automobilisti, - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.