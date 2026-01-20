Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN oggi, aggiornato al 20 gennaio 2026, si colloca a 0,148 €kWh. Questa cifra rappresenta l’andamento orario del mercato dell’energia elettrica in Italia, offrendo un quadro chiaro delle variazioni recenti. Comprendere l’andamento del PUN è importante per valutare le tendenze del settore energetico e le possibili implicazioni sui costi di consumo.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato al 20 Gennaio 2026 si attesta a 0,148 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (19 Gennaio 2026), il prezzo minimo registrato è stato di 0,124 €kWh (alle ore 4), mentre il massimo ha raggiunto 0,203 €kWh (alle ore 9). Le ore più economiche sono risultate quelle notturne e della prima mattina (tra le 3 e le 6), mentre il picco di costo si è verificato nella fascia mattutina, tra le 8 e le 10. Questa dinamica evidenzia l’importanza di una gestione attenta dei consumi, soprattutto per chi dispone di offerte indicizzate al PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

