il presidente bulgaro radev vicino a putin si dimette per prendersi il governo

Ieri si è dimesso, a sorpresa, il presidente bulgaro Rumen Radev, in carica dal 2017. In un discorso televisivo ha annunciato che intende «unire il Paese al voto» e lasciato intendere la volontà di candidarsi alle elezioni politiche di primavera. La mossa, senza precedenti per un capo dello Stato in carica, arriva mentre la Bulgaria attraversa la sua più grave crisi politica in decenni: proteste di massa contro la corruzione e la legge finanziaria che tagliava la spesa sociale hanno fatto cadere il governo di Rossen Zhelyazkov l’11 dicembre e hanno spinto il Paese verso elezioni anticipate. Nel suo intervento Radev, 62 anni, ex generale e pilota dell’aeronatica, ha definito il modello di governo «con i segni esteriori della democrazia ma che funziona secondo il principio dell’oligarchia», sostenendo che due terzi dei bulgari sono delusi e non vanno più a votare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

