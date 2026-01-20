Il premio a Draghi non è solo un riconoscimento al passato | è un segnale politico sul futuro dell’Ue

Il Premio Internazionale Carlo Magno assegnato a Mario Draghi rappresenta un riconoscimento al suo ruolo nel rafforzamento economico dell’Europa. Più che un premio al passato, si tratta di un segnale politico sul futuro dell’Unione, evidenziando l’importanza delle strategie per la competitività e la crescita europea. La decisione sottolinea come il contributo di Draghi abbia influenzato e orientato il percorso di sviluppo dell’Unione nel contesto internazionale.

La notizia, presa alla lettera, è lineare: il Premio Internazionale Carlo Magno di Aquisgrana viene assegnato a Mario Draghi per il suo contributo al rafforzamento economico dell’Europa e per il Rapporto Draghi sulla competitività, diventato ormai una bussola obbligata per chiunque parli seriamente di futuro dell’Unione. Ma come spesso accade con Draghi, ciò che conta non è solo ciò che viene detto, bensì ciò che viene suggerito. Il linguaggio della motivazione è rivelatore: “strategia necessaria”, “mediatori, visionari e decisori”, “strade concrete da seguire”. E’ il vocabolario dell’urgenza politica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

