Il Pisa verso la conclusione del mercato | nerazzurri a caccia di un attaccante e un esterno

Il mercato invernale del Pisa si avvicina alla sua conclusione, prevista per lunedì 2 febbraio. Nei prossimi giorni, il club nerazzurro lavorerà per definire l’acquisto di un nuovo attaccante e di un esterno che possa coprire il ruolo di sinistra. Dopo questa fase, l’attenzione si concentrerà esclusivamente sulle partite in programma in campo, con l’obiettivo di rafforzare la rosa prima della chiusura della sessione di mercato.

Verso Pisa-Como: nerazzurri a caccia della vittoria, mentre il mercato si infiamma con due arriviIl Pisa Sporting Club avvia ufficialmente il mercato invernale, annunciando due nuovi acquisti che rafforzano la rosa di Alberto Gilardino.

