Il Pietralacroce vince e ritrova la zona playoff, bene Chiaravalle.

Nel secondo turno del girone di ritorno di Serie C1, il Pietralacroce ottiene una vittoria che gli permette di risalire in zona playoff, grazie ai gol di Storari e Giordano. Bene anche Chiaravalle, che continua a mantenere una posizione stabile in classifica. Questa giornata segna un passo importante per le ambizioni delle squadre coinvolte, con risultati che influenzeranno il prosieguo del campionato.

Nella seconda giornata del girone di ritorno di serie C1, il Pietralacroce ritrova i tre punti e un posto playoff (Storari e Giordano in gol). Il Chiaravalle conquista vittoria e prima clean sheet di campionato, grazie alle doppiette di Quercetti, Viola e Alemao. Ennesimo crollo casalingo della Chemiba Cerreto d’Esi. Sconfitte esterne per Real Fabriano e Castelbellino. Risultati 15°g: ACSS Mondolfo-Castelbellino 2-0, Lucrezia-Fabriano 2-1, Pietralacroce-Campiglione 2-0, Sambenedettese-Bayer Cappuccini 3-1, Monturano-Montelupone 5-8, Chemiba-Tre Torri 6-9, Chiaravalle-Fano 6-0. Classifica: Samb 35, Montelupone, ACSS Mondolfo 28, Bayer Cappuccini 27, Pietralacroce 26, Fabriano, Chemiba 25, Fano 23, Chiaravalle 21, Tre Torri 19, Monturano 17, Campiglione 16, Lucrezia 7, Castelbellino 6. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

