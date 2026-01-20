Il piccolo parco in Scozia che ha formato tanti campioni quando ancora si giocava per strada

Nel cuore di Viewpark, a pochi chilometri da Glasgow, si trova un piccolo parco che ha segnato la crescita di molti campioni. Con due alberi che fungono da pali, è stato il luogo di gioco e sogno di generazioni di bambini, ancora prima che il calcio diventasse una professione. Un angolo semplice, ma ricco di memorie, dove la passione per lo sport si è radicata tra le strade e i giochi di strada.

C'è un piccolo, piccolissimo parco, a Viewpark, 16 chilometri a est di Glasgow, con due alberi – sempre gli stessi – che fanno da pali a porte immaginarie. Quel parchetto ha prodotto un numero inverosimile di calciatori, alcuni molto forti, altri semplicemente "professionisti". Una sorta di nido di calciatori totalmente fuori scala statisticamente. Lo racconta con un pezzo che profuma di romanticismo ad ogni rigo, il New York Times. Racconta "la striscia rettangolare di prato, circondata su tre lati da case a schiera con ciottoli, in una strada chiamata Woodview". "Quel tratto di erba, in Scozia, lungo forse 70 metri, può dire di aver cresciuto un'intera squadra di calciatori professionisti, tra cui campioni nazionali, giocatori internazionali e, un certo John Robertson, il giocatore descritto da Brian Clough come "il Picasso del nostro gioco", due volte vincitore della Coppa dei Campioni "Se tracciassimo un cerchio di 200 metri dalla casa di John, ci sarebbero nove o dieci ragazzi che hanno giocato su quel prato e in seguito sono diventati professionisti", dice Iain Munro, uno dei più vecchi amici e vicini di Robertson al Nyt.

