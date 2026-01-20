Il patrimonio di Valentino | la villa sull' Appia Antica il castello e la collezione d?arte multimilionaria Quanto vale e chi lo erediterà

Il patrimonio di Valentino include la villa sull'Appia Antica, un castello e una collezione d’arte di grande valore. Quanto vale questa eredità e chi sarà il suo futuro destinatario? Valentino Garavani, iconico stilista, è scomparso il 19 gennaio all’età di 93 anni, lasciando un patrimonio culturale e artistico di rilevante importanza nel panorama mondiale.

Valentino Garavani si è spento il 19 gennaio all’età di 93 anni, lasciando un segno indelebile nella storia della moda internazionale. Fondatore di una delle maison più iconiche del Made in Italy, Valentino ha vestito generazioni di capi di Stato, attrici e icone di stile, trasformando l’eleganza in un linguaggio universale. Con la sua scomparsa non si chiude solo una carriera straordinaria, ma un’intera visione del lusso come arte, disciplina e bellezza senza tempo. Come è morto Valentino Garavani Lo stilista è morto nella quiete della sua residenza romana, per cause naturali. Secondo le informazioni disponibili, non si è trattato di un evento improvviso: Valentino si è spento serenamente nel sonno, al termine di un lento e progressivo indebolimento legato esclusivamente all’età. 🔗 Leggi su Leggo.it

Il patrimonio di Valentino: la villa sull'Appia Antica, il castello e la collezione d'arte multimilionaria.

L'eredità di Valentino tra ville e opere d'arte: quanto vale il patrimonio del grande stilista e a chi può andare

Quanto vale il patrimonio di Valentino: agli eredi anche un castello in Francia e uno yacht da 47 metri

