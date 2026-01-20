Il messaggio privato di Emmanuel Macron a Donald Trump, in cui invita l’ex presidente a cenare a Parigi, è stato reso pubblico da Trump stesso attraverso uno screenshot condiviso su Truth. L’episodio evidenzia un momento di comunicazione tra i due leader, offrendo uno sguardo sulle relazioni personali e diplomatiche tra Francia e Stati Uniti in un contesto di attenzione pubblica.

Il presidente Usa Donald Trump ha minacciato dazi del “200% su vini e champagne” francesi. Questo dopo le indiscrezioni secondo cui il presidente Emmanuel Macron intenderebbe declinare l’invito a entrare nel Board of Peace per Gaza, organismo internazionale sostenuto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che Trump sembra voler porre in competizione con le Nazioni Unite come organismo di gestione delle crisi internazionali. “Nessuno lo vuole”, ha risposto il tycoon riferendosi al presidente francese. Ma non si sarebbe fatta attendere la sua replica, postata dallo stesso Trump sul suo social Truth. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Il messaggio privato di Macron a Trump: “Amico mio, ceniamo insieme a Parigi”

Trump ha pubblicato un messaggio riservato di Macron: "Amico mio, non ti capisco, ma ceniamo insieme"Recentemente, è emerso un messaggio riservato di Macron pubblicato da Trump:

Trump minaccia Macron: “Applicherò dazi del 200% sui suoi vini”. E pubblica un suo messaggio privato. Parigi: “Inaccettabile”Donald Trump ha minacciato di imporre dazi del 200% sui vini francesi di Macron, pubblicando anche un messaggio privato.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Groenlandia, Trump diffonde un messaggio privato di Macron. L'Eliseo conferma: È suo; Trump ha pubblicato un messaggio riservato di Macron: Amico mio, non ti capisco, ma ceniamo insieme; Trump minaccia dazi al 200% su vini e champagne francesi. E diffonde un messaggio privato di Macron; Google Messaggi si prepara a diventare più intelligente: ecco come.

Macron vuole la Russia al G7: il messaggio privato a Trump scatena la diplomazia - Macron propone a Trump un G7 straordinario a Parigi con Russia, Ucraina e Danimarca: la prima apertura a Mosca in quasi quattro anni di guerra ... panorama.it

Groenlandia, Trump diffonde un messaggio privato di Macron. L'Eliseo conferma: È suo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Groenlandia, Trump diffonde un messaggio privato di Macron. L'Eliseo conferma: 'È suo' ... tg24.sky.it

TRUMP - MACRON stretta di mano INCREDIBILE al Peace 2025

Il presidente Usa pubblica su Truth un messaggio privato del suo omologo francese. E insiste sulla Groenlandia - facebook.com facebook