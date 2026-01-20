Il confronto tra il medico genovese Matteo Bassetti e Belen riguarda le percezioni e le esperienze sui vaccini Covid e i loro effetti collaterali. Recentemente, Bassetti ha preso posizione contro la modella, criticando le sue affermazioni sulle reazioni avverse. Questo episodio mette in luce le dinamiche di confronto pubblico su temi di salute, evidenziando l'importanza di un dialogo informato e basato su dati affidabili.

Il prode medico genovese Bassetti ha recentemente ingaggiato una straordinaria batracomiomachia: ha duramente tuonato contro la modella Belen, perché ha osato dire di essere stata male dopo la somministrazione dell'acqua santa ai tempi dell'emergenza e ha altresì affermato che molti altri si sono trovati nella sua stessa condizione. La tenzone del Bassetti con la Belen fa il paio con la disfida del pugnace medico marchigiano Burioni contro Heather Parisi, che aveva osato muovere critiche analoghe. Il Bassetti, proprio come il Burioni, ha detto senza perifrasi che la medicina deve essere appannaggio dei medici e che uomini e donne dello spettacolo non debbono intromettersi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il medico genovese Matteo Bassetti contro Belen sui vaccini Covid e sui loro effetti avversi: uno scontro surreale

Il medico genovese Matteo Bassetti contro Belen sui vaccini e sui loro effetti: uno scontro surrealeRecentemente, il medico genovese Matteo Bassetti ha coinvolto Belen in una discussione pubblica sui vaccini, suscitando attenzione e commenti.

Belen confessa effetti avversi da vaccino Covid, virostar Bassetti e Burioni attaccano: "Faccia la showgirl e non la scienziata"Recentemente, Belen Rodriguez ha condiviso di aver sperimentato effetti collaterali dopo aver ricevuto il vaccino Covid.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Bassetti contro Heather Parisi: Grave tentativo di intimidirmi, ci vediamo in tribunale; Bere la pipì può essere molto pericoloso per la salute, non seguite la ‘terapia…; Bassetti: Non bevete la pipì, pratiche sconcertanti; Il medico genovese Matteo Bassetti contro Belen sui vaccini e sui loro effetti: uno scontro surreale.

Sci, l’azzurro genovese Matteo Franzoso grave dopo una caduta in Cile - Genova - Brutta caduta in allenamento per lo sciatore italiano Matteo Franzoso a La Parva, in Cile. Il 25enne, genovese, portacolori delle Fiamme Gialle e cresciuto sciisticamente al Sestriere, ha ... ilsecoloxix.it

Medicina Estetica – Martedì 27 Gennaio Scleroterapia con la Dott.ssa Bianca Genovese Gambe più leggere. Pelle più uniforme. Più sicurezza nel mostrarti, ogni giorno. Capillari evidenti e vene varicose non sono solo un inestetismo: spesso influiscono s facebook