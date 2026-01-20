Oggi alle 18 al Notorious Cinemas si presenta ‘Il medico di campagna’, nell’ambito della rassegna ‘Scienza in Pellicola’. L’evento offre l’opportunità di riflettere sulla sfida della sanità di prossimità, attraverso un film che mette in luce i valori e le difficoltà del medici di frontiera in contesti rurali. Un’occasione per approfondire temi importanti legati alla salute e all’assistenza territoriale.

Prosegue oggi, alle 18, al Notorious Cinemas (via Darsena, 73), la rassegna cinematografica ‘Scienza in Pellicola. Un viaggio cinematografico attraverso i saperi di Unife’, promossa dall’ Università di Ferrara, che si terrà fino al 14 aprile ogni martedì. Le proiezioni scelte dai diversi dipartimenti dell’ateneo per raccontare al pubblico i propri ambiti di ricerca e le discipline studiate, offrono chiavi di lettura originali e stimolanti. L’obiettivo è avvicinare la cittadinanza ai temi della ricerca universitaria, favorendo curiosità, pensiero critico e partecipazione attiva attraverso il linguaggio immediato e coinvolgente del cinema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Il medico di campagna’ al cinema. La sfida della sanità di prossimità

Leggi anche: “Se non sei un medico non fare il medico”. Al via la campagna per l’uso corretto degli antibiotici

Leggi anche: Sanità, Marcello (FdI): “Cambiare medico con il fascicolo sanitario, campagna offensiva e irrispettosa”

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Altro che medico di campagna: Riccardo Szumski è piuttosto un politico in campagna - Il consigliere regionale del Veneto trasforma il metodo della scienza in "visione negante", spostando la discussione dal terreno delle prove a quello dell'accusa morale. ilfoglio.it

Altro che medico di campagna: Riccardo Szumski è piuttosto un politico in campagna. Il consigliere regionale del Veneto trasforma il metodo della scienza in "visione negante". Di Enrico Bucci - facebook.com facebook

Altro che medico di campagna: Riccardo Szumski è piuttosto un politico in campagna. Il consigliere regionale del Veneto trasforma il metodo della scienza in "visione negante". Di Enrico Bucci x.com