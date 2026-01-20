Il mercato del Napoli si sta muovendo rapidamente, come evidenziato da Il Mattino. Secondo Pino Taormina, Giovanni Manna e Antonio Conte sono stati spesso insieme durante il viaggio verso Copenaghen, analizzando con attenzione i possibili acquisti. Questa dinamica testimonia l’attento lavoro di gestione e pianificazione della società, che si sta concentrando su operazioni mirate per rafforzare la squadra.

"> Il mercato del Napoli viaggia letteralmente in volo. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino di Napoli, Giovanni Manna e Antonio Conte hanno condiviso gran parte del viaggio verso Copenaghen fianco a fianco, con un tablet acceso e le immagini dei possibili obiettivi che scorrevano senza sosta. Un confronto continuo, ma senza fretta: le operazioni saranno poche e ponderate, anche perché molto dipenderà dal risultato europeo di questa sera. Secondo quanto riferisce ancora Il Mattino di Napoli, il passaggio del turno in Champions League inciderebbe non solo sul prestigio, ma anche sulle reali esigenze numeriche della rosa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, mercato in volo”

Il Mattino: “Lucca blocca il mercato del Napoli”Il mercato del Napoli rimane stabile fino al 7 gennaio, con nessuna novità significativa dopo la prima parte della stagione.

Il Mattino: “Napoli, 200 milioni in cassa. Ma il mercato rischia di essere bloccato”Il Napoli dispone di 200 milioni di euro in cassa, offrendo spazio per nuovi investimenti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Calciomercato Napoli, gli occhi su Lookman. E si segue ancora Ferguson; ? NAPOLI. Il Mattino: Il mercato estivo è stato un flop; Calciomercato Napoli, Lucca ai saluti: le opzioni En-Nesyri e Marcos Leonardo. E spunta Duran; Napoli, la cessione di Lucca frena il Calciomercato: il 27 preferisce restare in Italia.

Il Mattino: Napoli, laffare Leonardo Totè è ormai una certezza - Si parla di mercato in casa Guerri Napoli, con il club campano che sembra ormai vicino al ritorno di Leonardo Totè. Il Mattino commenta: Sul fronte mercato, per ... pianetabasket.com

Il Mattino – Napoli, Maldini opportunità di mercato; possibile ritorno di fiamma per Lookman - Il centrocampista nerazzurro potrebbe essere uno dei nomi per il mercato dei partenopei; assieme a lui si pensa anche a Lookman ... mondonapoli.it

Capodanno, incendio a Napoli causato dai botti al Vomero

L'idea low cost Maldini, ma non solo: il Napoli potrebbe farsi avanti per Lookman Secondo Il Mattino, la cessione di Lang al Galatasaray potrebbe far riaprire il tavolo con l'Atalanta per il nazionale nigeriano #SSCNapoli #Lookman #Calciomercato - facebook.com facebook