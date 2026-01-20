Il mare inghiotte lo scalo di Linosa | distrutte barche e danneggiati bar e ristorante

Il mare ha causato ingenti danni all’area portuale di Linosa, distruggendo barche e danneggiando bar e ristorante. L’allerta arancione rimane in vigore, mentre il ciclone Harry si è abbattuto in modo inatteso su questa piccola comunità di mare. La situazione richiede attenzione e interventi per valutare l’entità dei danni e le azioni di ripristino necessarie.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.