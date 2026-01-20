Il mare inghiotte lo scalo di Linosa | distrutte barche e danneggiati bar e ristorante
Il mare ha causato ingenti danni all’area portuale di Linosa, distruggendo barche e danneggiando bar e ristorante. L’allerta arancione rimane in vigore, mentre il ciclone Harry si è abbattuto in modo inatteso su questa piccola comunità di mare. La situazione richiede attenzione e interventi per valutare l’entità dei danni e le azioni di ripristino necessarie.
L'allerta era, ed è ancora, arancione. Del ciclone Harry si parla, e con insistenza, da giorni. Nessuno - e Linosa è popolata da gente di mare - però si aspettava una tempesta del genere. "Nessuno ricorda un mare così negli ultimi 50 anni", ripetono gli isolani. La mareggiata che si è abbattuta.
