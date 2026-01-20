Il Manchester City ingaggia il capitano del Crystal Palace Guehi
Il Manchester City ha ufficializzato l’acquisto del difensore inglese Marc Guehi dal Crystal Palace. L’operazione, conclusa nelle ultime ore, segna un importante intervento nel reparto difensivo della squadra. Guehi, giovane talento della Premier League, si unisce ai Citizens con l’obiettivo di rafforzare la linea difensiva e contribuire alle future stagioni. L’ingaggio del capitano del Crystal Palace rappresenta un investimento strategico per il club.
2026-01-19 18:00:00 Giorni caldissimi in redazione! Il Manchester City ha completato l’acquisto del difensore inglese Marc Guehi dal Crystal Palace. Il 25enne, che era vicino al passaggio al Liverpool l’anno scorso, ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo all’Etihad Stadium dopo che i club hanno concordato una cifra di 20 milioni di sterline. Sarebbe dovuto diventare un free agent in estate. “È un sollievo”, ha detto Guehi. “Sono molto orgoglioso ed entusiasta di iniziare. Sono molto grato a Dio. “Questo trasferimento sembra il culmine di tutto il duro lavoro che ho dedicato alla mia carriera.🔗 Leggi su Justcalcio.com
Guehi Manchester City, scatto decisivo: il difensore è ad un passo dall’addio al Crystal Palace!Il Manchester City sta definendo l'acquisto di Marc Guehi dal Crystal Palace.
Manchester City, pronto un grande colpo di mercato! Arriva Guehi dal Crystal Palace: i dettagliIl Manchester City sta finalizzando un importante acquisto nel mercato invernale: Marcus Guehi, difensore del Crystal Palace, si avvicina alla squadra inglese.
Manchester City, ecco l'annuncio: arriva Guehi dal Crystal Palace. Cifre e dettagli - Il Manchester City accende il mercato di gennaio con un’operazione di grande peso in difesa. tuttomercatoweb.com
ManCity sign Crystal Palace captain Marc guehi
Marc Guéhi è un nuovo calciatore del Manchester City. Per il difensore ex Crystal Palace, in scadenza di contratto a giugno, i Citizens hanno speso 25 milioni di euro. Siamo già a quota 100 milioni di euro in questo mercato invernale: il City ha infatti acquistato - facebook.com facebook
#Calciomercato, tutti gli acquisti ufficiali all'estero: #Guehi al #ManchesterCity #SkySport #SkyCalciomercato x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.