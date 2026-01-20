Il Manchester City ingaggia il capitano del Crystal Palace Guehi

Il Manchester City ha ufficializzato l’acquisto del difensore inglese Marc Guehi dal Crystal Palace. L’operazione, conclusa nelle ultime ore, segna un importante intervento nel reparto difensivo della squadra. Guehi, giovane talento della Premier League, si unisce ai Citizens con l’obiettivo di rafforzare la linea difensiva e contribuire alle future stagioni. L’ingaggio del capitano del Crystal Palace rappresenta un investimento strategico per il club.

2026-01-19 18:00:00 Giorni caldissimi in redazione! Il Manchester City ha completato l’acquisto del difensore inglese Marc Guehi dal Crystal Palace. Il 25enne, che era vicino al passaggio al Liverpool l’anno scorso, ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo all’Etihad Stadium dopo che i club hanno concordato una cifra di 20 milioni di sterline. Sarebbe dovuto diventare un free agent in estate. “È un sollievo”, ha detto Guehi. “Sono molto orgoglioso ed entusiasta di iniziare. Sono molto grato a Dio. “Questo trasferimento sembra il culmine di tutto il duro lavoro che ho dedicato alla mia carriera.🔗 Leggi su Justcalcio.com

