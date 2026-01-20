Il malato immaginario in scena un capolavoro senza tempo per la regia di Salvo Ficarra

Il Malato Immaginario di Molière, diretto da Salvo Ficarra, approda al Circuito Ert. Questa nuova produzione rappresenta la prima esperienza teatrale del noto attore e regista, noto per la sua carriera nel cinema e in televisione. Uno spettacolo che unisce il fascino del classico a una direzione originale, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione e divertimento su un capolavoro senza tempo.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.