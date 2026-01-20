il lutto gravissimo per stefano de martino e dopo il gesto di spinalbese che spiazza tutti lo ha fatto davvero

Il 19 gennaio si è diffusa la notizia della morte del padre di Stefano De Martino, una perdita che ha colpito profondamente il conduttore e ballerino napoletano. La notizia ha suscitato grande attenzione e commozione, soprattutto in seguito al gesto di Spinalbese, che ha sorpreso tutti. Questa perdita rappresenta un momento difficile nella vita di De Martino, che si confronta con un lutto di grande importanza personale.

Nel pomeriggio del 19 gennaio è stata resa nota la morte del padre di Stefano De Martino, figura centrale nella vita privata del conduttore e ballerino napoletano. L’uomo, secondo quanto trapelato, era malato da tempo. Al momento non sono stati diffusi ulteriori elementi sulle cause del decesso, nel rispetto della riservatezza richiesta dalla famiglia. La notizia del lutto ha avuto ampia diffusione sui social network, dove numerosi utenti e personaggi del mondo dello spettacolo hanno espresso il proprio cordoglio a Stefano De Martino. Tra i vari interventi è emerso anche quello di Antonino Spinalbese, hair stylist ed ex compagno di Belen Rodriguez, che ha compiuto un gesto sintetico ma dal forte valore simbolico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Si è notato". Stefano De Martino, il gesto di Antonino Spinalbese dopo la morte del papà

