il look di naomi osaka agli australian open supera ogni immaginazione

Durante il suo debutto agli Australian Open 2026, Naomi Osaka ha attirato l’attenzione con un look originale e sobrio. Indossando un ombrellino, un cappello con velo e lunghi pantaloni plissettati, la tennista ha scelto un’interpretazione elegante e discreta del suo stile. Questa scelta riflette una nuova maturità e attenzione ai dettagli, distinguendosi per raffinatezza e semplicità.

Una scelta che è apparsa subito fuori dalle righe: seppure abituati a fiocchi, acconciature e manicure iper-decorate, e anche a qualche strascico (giù visto su Serena Williams), non era mai accaduto di imbattersi in un mix così ricco e così, va detto, curioso. L'atleta, grande amante della moda e ambassador della maison parigina Louis Vuitton, ha raccontato questa scelta di stile attraverso alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, in cui viene spiegato che a completamento del tradizionale abbigliamento sportivo firmato Nike ha elaborato questa soluzione creativa con l'aiuto del designer Robert Wun. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

