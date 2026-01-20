il leone di cellino non le manda a dire e attacca duramente il direttore artistico del festival e ne ha anche per romina power

Al Bano Carrisi, 82 anni, si mostra senza mezzi termini nell’ultima intervista al Corriere della Sera, criticando apertamente il direttore artistico del Festival di Sanremo e Romina Power. L’artista di Cellino San Marco esprime un forte risentimento verso i vertici della kermesse, lasciando intuire un possibile addio al palco che lo ha reso celebre. Una presa di posizione decisa che scuote il mondo della musica italiana.

A 82 anni, Al Bano Carrisi non ha alcuna voglia di mediare. Nell’ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’artista di Cellino San Marco mette a nudo un risentimento profondo che scuote il mondo della musica italiana, puntando il dito contro i vertici di Sanremo e chiudendo, forse per sempre, con il palco che lo ha reso un mito. Al Bano, Romina, Loredana Lecciso: storia per immagini del triangolo di Cellino. guarda le foto Leggi anche › «”Felicità”? Banale, non la volevo neanche cantare». È polemica dopo le parole di Romina Power Al Bano, lo scontro con Carlo Conti: «Sono un Re». Il punto di rottura è netto e riguarda il nuovo corso del Festival guidato da Carlo Conti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

“Romina Power sputa nel piatto dove ha mangiato, ha tradito il suo pubblico”: è scontro tra l’autore di “Felicità” e la cantante, che replica: “Le mie parole strumentalizzate per creare polemica”Recentemente, Popi Minellono ha accusato Romina Power di aver tradito il suo pubblico, commentando le sue dichiarazioni nel podcast di Alessandro Cattelan, “Supernova”.

