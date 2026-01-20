’Il lavoro socioeducativo nei contesti mafiosi’ | la ricerca di Rizzo diventa un libro

Il lavoro socioeducativo nei contesti mafiosi è fondamentale per supportare bambine e bambini spesso isolati e invisibili. La ricerca di Rizzo, ora pubblicata come libro, approfondisce le sfide e le strategie di intervento in ambienti caratterizzati da influenze criminali. Un’analisi necessaria per comprendere le dinamiche e promuovere azioni efficaci a tutela dei più giovani in situazioni di vulnerabilità.

Bambine e bambini che vivono in contesti mafiosi spesso divengono ‘invisibili’ per la società, le istituzioni, per le famiglie stesse. Nell’impegno continuo e sfidante di promuoverne i diritti si colloca ‘Il lavoro socioeducativo nei contesti mafiosi’ di Faustino Rizzo, ricerca sviluppata nel PhD Reggio Childhood Studies, diventata libro (Carocci editore), che l’autore presenterà domani al Caffarri, in via Gioia 4, alle 18, in dialogo con Sofia Lo Mascolo, co-referente di Libera Reggio Emilia. I saluti saranno affidati a Carla Bagnoli, coordinatrice del dottorato in Reggio Childhood Studies, e a Cristian Fabbi, direttore di Fondazione Reggio Children. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Il lavoro socioeducativo nei contesti mafiosi’: la ricerca di Rizzo diventa un libro Leggi anche: Un libro che diventa strumento: l’Europa, il lavoro e il Mezzogiorno letti attraverso l’esperienza di Massimo La Gamba Leggi anche: Dal burnout al mobbing, quando il lavoro diventa ‘tossico’. L’allarme sociale raccontato in un libro Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. “Il lavoro socioeducativo nei contesti mafiosi”: mercoledì incontro promosso da Fondazione Reggio Children - Valori e azioni possibili per promuovere i diritti dei bambini e delle bambine nei contesti mafiosi, “bambini invisibili”, molto spesso, per la società, le istituzioni, le famiglie stesse. nextstopreggio.it

Mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 18.00, vi aspettiamo al Caffarri per la presentazione del libro " " Un incontro dialogato per riflettere sul lavoro socioeducativo nei contesti segnati dalla - facebook.com facebook

Pavia: Arimo cerca Educatore /Educatrice Professionale- Operatore /Operatrice Socio Educativo per Comunità educativa adolescenti femmine(14-18) dlvr.it/TQMS2M #lavoro #lavorosociale #annuncilavoro x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.