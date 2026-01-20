Il lato oscuro del cucchiaio | Panenka è passato alla storia anche Brahim ma per i motivi opposti

All’estero il rigore col cucchiaio lo chiamano Panenka. Perché fu lui il primo a tirarlo così, o almeno il primo a essere ricordato. Segnò così il rigore decisivo della finale dell’Europeo del 1986 tra la Germania Ovest e la sua Cecoslovacchia. Brahim Díaz ha tentato un rigore alla Panenka nella finale della Coppa d’Africa 2025, ma il tiro è finito tra le mani di Édouard Mendy, consegnando la vittoria al Senegal. Quindi, vale davvero la pena provare questo gesto? Ne scrive il Guardian Il gesto del cucchiaio lo si prova a proprio rischio e pericolo. Si legge sul Guardian: Il rigore alla Panenka, se eseguito con successo, offre il beneficio di far sembrare ridicolo il portiere e geniale chi lo calcia, ma Brahim Díaz è l’ultimo a imparare il prezzo di quando le cose vanno storte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Rigore allo scadere, ma Brahim Diaz sbaglia il cucchiaio: clamoroso in finale di Coppa d'Africa

