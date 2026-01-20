Il ladro che non riesce ad aprire la porta | ci prova per un' ora e se ne va Ma ha causato un bel po' di danni
Un ladro ha tentato invano di aprire una porta per oltre un’ora, usando vari strumenti senza successo. Alla fine, ha desistito, lasciando dietro di sé alcuni danni. L’episodio evidenzia come, nonostante la determinazione, alcune barriere risultino insormontabili, sottolineando l’importanza di sistemi di sicurezza efficaci per proteggere abitazioni e proprietà.
Ci ha provato per oltre un'ora, usando ogni arnese in suo possesso, prima di perdere le speranze e rinunciare. Ma non senza lasciare alle sue spalle "diversi danni". Il tentativo di furto, avvenuto nella notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, è stato ripreso dalle telecamere di.🔗 Leggi su Today.it
Tentato furto in un parrucchiere di Viterbo: prova a scassinare la porta per un'ora ma non ci riesce | VIDEONella notte tra il 17 e il 18 gennaio, un tentativo di furto si è verificato presso il salone di parrucchiere Shape a Viterbo.
