Il killer resta in cella ha approfittato della fragilità di Aurora

Il peruviano Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni, arrestato per una tentata rapina, rimane in cella. Ha approfittato della fragilità di Aurora Livoli, che poco dopo è stata vittima di un’aggressione violenta. La vicenda evidenzia come situazioni di vulnerabilità possano essere sfruttate, sottolineando l’importanza di interventi preventivi e di una maggiore attenzione alle persone più fragili.

Emilio Gabriel Valdez Velazco, il peruviano di 57 anni, fermato il 30 dicembre per una tentata rapina a una connazionale, anche lei di 19 anni, incrociata sempre alla stazione Cimiano ha "agganciato" Aurora Livoli, che ucciderà poco dopo essersi reso "protagonista" dell'altra aggressione di "inaudita violenza verso una giovane donna". È la ricostruzione del gip Domenico Santoro, nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere, per omicidio, nei confronti di Velaszco. L'uomo ha avvicinato la Livoli "con modi convincenti, facendosi forte non solo della rilevante differenza di età ma dello sfruttamento delle condizioni personali di inferiorità della 19enne".

