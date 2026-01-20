Il glamour assoluto di Valentino Addio Maestro!

Valentino Garavani, icona del mondo della moda e simbolo di eleganza senza tempo, ci ha lasciato. La sua figura ha definito standard di raffinatezza e stile, lasciando un’eredità che continuerà a influenzare generazioni. Con il suo contributo, il glamour ha raggiunto nuove vette, rendendo il suo nome sinonimo di classe e autenticità. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama fashion internazionale.

Il glamour, quello più assoluto e autentico, porta e porterà per sempre il nome dello stilista Valentino Garavani che, ieri, ci ha lasciati. Si spegne Valentino e, con lui, non muore un uomo, ma un’idea assoluta di bellezza e di stile: il primo, in senso assoluto, creatore di abiti d’Alta Moda. Roma contro Parigi, nella disputa dell’Haute Couture degli anni ’50, ’60 e ’70 del secolo scorso, non aveva eguali e portava -solo ed esclusivamente- la firma di Valentino Garavani. Genio indimenticabile. Parole non eccessive, ma profondamente descrittive della sua grandezza creativa e sartoriale. Immenso.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Valentino Garavani, addio all’epoca dell’eleganza: ha trasformando il Made in Italy in bellezza glamour senza tempoCon la scomparsa di Valentino Garavani, si chiude un capitolo importante della moda italiana.

Addio a Valentino, ultimo imperatore e maestro di sogniValentino Garavani, noto come l'ultimo imperatore della moda, si è spento a 93 anni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Cortina, storia della Regina delle Dolomiti e di come è diventata destinazione glamour; Rosso come Valentino, uno stile dallo chic assoluto; Khloé Kardashian riporta in auge il completo maschile: il look è super glamour; Comunicazione Italiana.

Khloé Kardashian riporta in auge il completo maschile: il look è super glamour - Khloé Kardashian si conferma icona di stile: il look del suo ultimo post Instagram è già iconico e reinterpreta un classico dell’abbigliamento maschile ... dilei.it

Rosso come Valentino, uno stile dallo chic assoluto. 'Innovazione, bellezza e glamour' sono la sua eredità #ANSA - facebook.com facebook

Rosso come Valentino, uno stile dallo chic assoluto. 'Innovazione, bellezza e glamour' sono la sua eredità #ANSA x.com