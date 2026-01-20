Jodie Foster ha recentemente condiviso un ricordo del suo passato, rivivendo un episodio traumatico avvenuto durante le riprese di un film da bambina. Quasi vittima di un incidente con un leone, l’attrice ha ricordato come quell’evento abbia lasciato cicatrici sia fisiche che emotive. A oltre cinquant’anni di distanza, il suo racconto offre uno sguardo sincero su un’esperienza difficile vissuta durante la giovinezza nel mondo dello spettacolo.

A distanza di oltre cinquant’anni, Jodie Foster è tornata a raccontare uno degli episodi più traumatici della sua infanzia sul set. L’attrice ha ricordato l’attacco subito da un leone durante le riprese del film Due ragazzi e un leone ( Napoleon e Samantha, 1972) un’esperienza che ancora oggi definisce come “ la cosa più spaventosa ” mai vissuta mentre girava un film. In una recente intervista a W Magazine, l’attrice due volte premio Oscar ha spiegato di avere ancora diverse cicatrici sul corpo, conseguenza diretta di quell’incidente avvenuto quando aveva appena otto o nove anni. Foster ha raccontato che il leone la sollevò da terra, la scosse violentemente e poi la lasciò cadere. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Il giorno in cui un leone quasi uccise Jodie Foster, da bambina: “Ho ancora le cicatrici”

La guida ai film. Da Jodie Foster a Bus 47: le idee

Una delizia, da vedere in versione originale per apprezzare il bilinguismo di Jodie Foster

