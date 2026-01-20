Il futuro a tavola al via Ristorexpo 2026 | Investiamo nella normalità

Al via Ristorexpo 2026 con il nostro impegno verso la normalità, elemento fondamentale per il settore della ristorazione. In un momento di cambiamenti e sfide, l'obiettivo è riconquistare la fiducia dei clienti attraverso proposte semplici e autentiche. Investire nella normalità significa valorizzare le tradizioni e offrire un’esperienza di qualità, garantendo un futuro sostenibile e stabile per il settore.

Erba (Como) – Un "Elogio della normalità " che arriva in un momento strategico per il mondo della ristorazione, la cui necessità primaria è conquistare la fiducia del cliente. Farlo stare bene, accoglierlo senza creare condizionamenti o imbarazzi, senza creare l'esigenza di sentirsi all'altezza di valutare un vino o l'innovazione in una ricetta. Una semplicità non banale, che sia in grado di spingere le persone a uscire, divertirsi, passare tempo nei locali. Abitudini per garantire la solidità di un settore che, nella provincia di Como, garantisce posto di lavoro a oltre 8mila persone. È questo il tema della 28esima edizione di Ristorexpo, storico e consolidato evento dedicato ai professionisti del fuori casa, che rappresenta ormai un punto di riferimento per il settore della ristorazione e dell'accoglienza.

